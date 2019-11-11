Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından daha önce müjdelenen fakat henüz alımları başlamayan Jandarma 7 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Şimdilerde en çok merak edilen ve araştırılan soru bu. 6 bin uzman erbaş 1000 sözleşmeli er alımı için açıklama bekleniyor. Peki başvuru şartları neler? 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanından sonra, Jandarma teşkilatında yenileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda; Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılmış ve Seyyar Jandarma Birlikleri güçlendirilmiştir.

JANDARMA'YA 7000 ALIM YAPILACAK

BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada "Şu an 73 bin uzman erbaş sayısının Ekim 2019 itibari ile 79 bine, 18 bin sözleşmeli er sayısını da Ekim 2019'da 19 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Konu ile ilgili yapılan açıklamalardan derlediğimiz bilgilere göre özellikle uzman onbaşı ve uzman çavuş alımları arttırılacak. Şimdilerde on binlerce adayın gözü JGK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı 4 .grup alımlarının Kasım ayında başlaması bekleniyor.

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