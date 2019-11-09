Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 09.11.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 17:38

Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alımı yapacak! başvuru şartları açıklandı mı?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 100 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyuruldu. Duyurunun yapılmasıyla birlikte ilana başvurmayı düşünenler ilan hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda sözleşmeli personel alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor.

MGM 100 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı duyurusuyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve detaylarına çevrildi. İlan hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar MGM personel alımı ilanı hakkında araştırmalara devam ediyor. Kurum tarafından 76 mühendis ve 24 tekniker olmak üzere toplamda 100 sözleşmeli personel alınacak. İşte ilana dair merak edilenler...

İLAN HAKKINDA DETAYLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 100 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriMeteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alımı yapacak! MGM başvuru şartları açıklandı mı?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri