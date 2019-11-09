Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı duyurusuyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve detaylarına çevrildi. İlan hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar MGM personel alımı ilanı hakkında araştırmalara devam ediyor. Kurum tarafından 76 mühendis ve 24 tekniker olmak üzere toplamda 100 sözleşmeli personel alınacak. İşte ilana dair merak edilenler...

İLAN HAKKINDA DETAYLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 100 adet sözleşmeli personel alınacaktır.