Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması için heyecan sürüyor. Gelişmeler yakından takip edilirken Sağlık Bakanlığı 12 binlik ilk atama sonuçları Eylül ayında duyurulmuştu. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı duyurusu ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi.