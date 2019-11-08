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  • 08.11.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 12:30

Müjdeli haber geldi mi? 2019 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında son aşama olan sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından adaylar göreve başlama umuduyla sonuçlara kilitlendi. Peki, Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi? 2019 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem sözlü mülakatlar gerçekleştirildi. Bekçi olmak isteyen binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Sözlü mülakatların üstünden geçen dört haftanın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi? 2019 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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