Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 07.11.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 11:50

2019/5 tercih kılavuzu ile memur alım şartları nedir?

2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesine kamu personeli ataması yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile mülakatsız şekilde yapılacak memur alımında başvurular bugün başladı ve 13 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. İşte kılavuzu ve detayları

KPSS 2019/5 tercih kılavuzu memur alım şartları

ÖSYM Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve KPSS 2019/5 tercih kılavuzunun yayımlandığına yer verildi. Adayların merakla beklediği KPSS 2019/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylar tercih yapacak. Tercih işlemleri, KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. KPSS 2019/5 tercih kılavuzu haberimizde sizlerle..

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriKPSS 2019/5 tercih kılavuzu ile memur alım şartları nedir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri