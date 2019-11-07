ÖSYM Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve KPSS 2019/5 tercih kılavuzunun yayımlandığına yer verildi. Adayların merakla beklediği KPSS 2019/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylar tercih yapacak. Tercih işlemleri, KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. KPSS 2019/5 tercih kılavuzu haberimizde sizlerle..

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ