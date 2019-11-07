KPSS 2019/5 tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Toplam 100 adet personel alımı yapılacak. Tercih yapmak isteyen adaylar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, alımlar hangi kadrolara yapılacak? KPSS 2019/5 tercihleri nasıl yapılır? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 personel alımı şartları neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KPSS 2019/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Adayların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans,2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Mühendis kadroları için 2018-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Tekniker kadroları için ise 2018-KPSS Ön lisans sınavında KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.