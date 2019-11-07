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  • 07.11.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 11:22

Bekçi adaylarının gözü Polis Akademisi'nde! 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için adayların gözü Polis Akademisi'ne çevrildi. Göreve başlama umuduyla heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu mu?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polisin iş ve işlemlerinde yardımcı unsur olarak görev alan bekçiler, 2016 yılı itibarıyla yeniden göreve başladı. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarının 2019 1. dönem süreci tamamlanıyor. Son aşama olan sözlü mülakatlar 12 Ekim'de tamamlanmıştı. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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