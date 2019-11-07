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  • 07.11.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 09:53

700 icra müdür ve müdür yardımcısı başvuru şartları neler? 2019 ?

tarafından 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı için başvurular başlıyor. 7 Kasım itibarıyla alınacak başvurulara dair şartlar açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavın tarihi de belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı başvuru şartları neler? 2019 ?

Adalet Bakanlığı memur alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapacak olan Adalet Bakanlığı, yayınladığı ilan ile birlikte kimlerin başvuru yapabileceğini duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar konu ile ilgili detaylı bilgileri araştırıyor. Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde. Peki, Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı başvuru şartları neler? 2019 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak.

BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Başvuru şartları ve sınav tarihi ile ilgili bilgiler için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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