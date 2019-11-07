Adalet Bakanlığı memur alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapacak olan Adalet Bakanlığı, yayınladığı ilan ile birlikte kimlerin başvuru yapabileceğini duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar konu ile ilgili detaylı bilgileri araştırıyor. Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde. Peki, Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı başvuru şartları neler? 2019 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak.

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