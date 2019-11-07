Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru nasıl yapılır? 1300 hakim ve savcı alımı için başvuru süreci bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından iki oturumda gerçekleştirilecek hakim ve savcı sınavına henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Yazımızda, 2019 hakim ve savcı alımına ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, 2019 Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

HAKİM SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

31 Ekim'de başlayan başvurular, 7 Kasım 2019 tarihinde sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapılacak.

Adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 216,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 324,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 432,00 TL olarak belirlendi.

Sınav ücreti, 31 Ekim - 8 Kasım 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.