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  • 06.11.2019 19:54
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 19:54

On binlerce aday heyecanla bekliyor! 26. Dönem başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yakın bir süreçte Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 7 bin polis adayı alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuruları 14-25 Ekim tarihleri arasında alınan 26. Dönem başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru yapan on binlerce aday şimdilerde 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru işlemlerini 25 Ekim tarihinde tamamlayan adaylar arama motorlarında büyük bir merakla bu soruya yanıt arıyor. Sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak. Bu nedenle adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları hakkında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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