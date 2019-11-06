26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru işlemlerini 25 Ekim tarihinde tamamlayan adaylar arama motorlarında büyük bir merakla bu soruya yanıt arıyor. Sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak. Bu nedenle adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları hakkında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.