KPSS şartsız Kızılay personel alım ilanı başvuru şartları oldukça fazla araştırılıyor. Kızılay'da görev yapmak isteyen binlerce kişinin yakın takip ettiği personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanı detaylarında adaylardan KPSS şartı aranmadığı ve sadece belli bölümlerde lisans mezunu olma şartı arandığı görüldü. Ayrıca Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında başvuru şartları da belli oldu. Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Üniversitelerin tercihen İİBF, Pazarlama, İletişim bölümleri ve diğer lisans bölümlerinden mezun olan adayların başvuru yapacağı personel alım ilanında adayların en az 3 yıl deneyim sahibi olması gerektiği, iyi düzeyde İngilizce bilmesi ve iyi düzeyde MS Office programlarını kullanması gerektiği aktarıldı.