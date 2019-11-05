Göç İdaresi 3.956 TL maaşla memur alımı yapıyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı ve sona ereceği belli oldu. Peki, Göç İdaresi memur alımı başvuru nasıl yapılır? 2019 Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 7-11 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacak.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur.

Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru sırasında sadece bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların "Bilgilerimi Kaydet" butonuna basmaları gerekmektedir.

Başvuruların geçerli olabilmesi için "Bilgilerimi Kaydet" butonuna mutlaka basılarak İş Talep Formu çıktısı alınacaktır. Müracaat tarihi sona erdikten sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.