Resmi Gazete'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı ilanı yayımlandı. İlana göre iki aşamada yapılacak sınavlarla kuruma 120 personel alımı yapılacak. İlanın ardından başvuru yapmayı düşünen pek çok kişi şimdi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor.

120 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BTK, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla 120 bilişim uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bilişim uzman yardımcıları, başta Ankara'daki merkez teşkilat olmak üzere çeşitli illerde görev yapacak.