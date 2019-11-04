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  • 04.11.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 16:48

parkur ve ve ! yapacak mı?

Polis Akademisi Başkanlığı 2019 yılı PÖH alımı için süreç başladı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan PÖH alımında mülakatlar 1 Kasım itibari ile başladı. İşte detaylar, seçim aşamaları ile parkur ve . Şimdi erkek adaylar 2020 yılı için PÖH alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. PÖH olmak için, başvuru yapacak adayların en az lise mezuniyetinin olması, Yapılacak olan ve sözlü sınavlarda başarılı olması, eğitim almış olması gerekiyor. İşte PÖH POMEM 25. dönem . Peki 2020 yılı için 3 bin PÖH alımı var mı?

3 bin PÖH alımı 2020 yılında yapılacak mı?

EGM tarafından PÖH 2020 yılında PÖH alımı yapılması için açıklama merakla bekleniyor. Adaylar PÖH olmak için internette devamlı araştırma yapıyor. Bu bağlamda önceki dönem için PÖH alımında süreç başlıyor. Polis Akademisi Başkanlığı 2019 yılı polis özel harekat alımı için seçim aşamaları süreçleri başladı. Akademi, özel harekat polisi almak için on binlerce adayı mülakatlara alacak. Ön sağlık, spor ve sözlü mülakata girecek adaylar , PÖH olmak için ter dökecek. Peki PÖH 25. dönem parkur ve sözlü mülakat soruları nedir? PÖH 25. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detayları haberimizde verdik.

2020 YILINDA 3 BİN PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

Son olarak erkek PÖH alımı için 2020 yılında 3 bin kişilik yeni ilan açıklanıp açıklanmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya üzerinden bu konuda paylaşımlar yapıldığı belirtilmekte. Bu konuda resmi olarak Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almaları daha isabetli olabileceğini düşünmekteyiz. 26. Dönem POMEM alımı başvurularında son gelişmeler, 25. Dönem POMEM 500 polis alımı başvuru sonuçlarını ve 2020 yılı polis alımı son gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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