Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temin Faaliyetinin ön başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlayan "Muvazzaf subay başvuru sonuçları nereden öğrenilir?" sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte Muvazzaf subay sonuçlarına dair bilgiler...
MUVAZZAF SUBAYLIK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Muvazzaf subay sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
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