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  • 04.11.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 16:43

alacak! İşte şartlar

Jandarma personel alımı için adaylar merakla bekliyor. 6 bin alımı için açıklama bekleniyor. BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından daha önce yapılan açıklamada "Şu an 73 bin uzman erbaş sayısının Ekim 2019 itibari ile 79 bine, 18 bin sözleşmeli er sayısını da Ekim 2019'da 19 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Uzman erbaşların maaşı 2200-5000 arasında değişmektedir. Kıdem ve görev yeri gibi unsurlar maaş artımında etkili olur. Doğu ve hudut bölgelerinde görev yapan uzman erbaşlar maaşlarına ilave tazminat alır. Peki Jandarma uzman erbaş nedir?

Jandarma 6 bin uzman erbaş 1000 sözleşmeli er alacak!

Jandarma personel alımları oldukça fazla araştırılıyor. Özellikle uzman onbaşı ve uzman çavuş alımları arttırılacak. Bu bağlamda BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada "Şu an 73 bin uzman erbaş sayısının Ekim 2019 itibari ile 79 bine, 18 bin sözleşmeli er sayısını da Ekim 2019'da 19 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Bu yüzden on binlerce adayın gözü JGK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı 4 .grup alımlarının Kasım ayında başlaması bekleniyor. Peki, jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? İşte, JGK uzman erbaş onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları!


JANDARMA'YA BİNLERCE ALIM YAPILACAK

BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada "Şu an 73 bin uzman erbaş sayısının Ekim 2019 itibari ile 79 bine, 18 bin sözleşmeli er sayısını da Ekim 2019'da 19 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu sebeple birçok adayın gözü kulağı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelecek olan habere kilitlendi. Bu noktada 20 binden fazla uzman erbaş alımı yapılması beklenirken 4. Grup alımları da 3. Grup alımlarının bu ay sonunda bitmesi ile başlayacak. Daha önce Asayiş ve komando branşlarına yapılan uzman erbaş alımlarında 1. grup seçim aşaması yapılmış olup yeni alımların da bu kadrolarda yapılması muhtemel

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