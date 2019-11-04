Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az 5 bin TL maaşla memur alımı yapılacağı ifade edildi. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları ve başvuru detaylarını takvim.com.tr'de verdik. Yayımlanan ilanda Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. derecede 5 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir.

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