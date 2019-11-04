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  • 04.11.2019 17:13
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 17:14

En az memur alınacak! İşte başvuru şartları

Devlet kurumları memur alınlarına tam gaz devam ediyor. Son olarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az 5 bin TL maaşla memur alımı yapılacağı ifade edildi. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları ve başvuru detayları ve ı haberimizde paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve , Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, enerji ve doğal kaynaklarla ilgili işlerden sorumlu olan bakanlıktır.

En az 5 bin lira maaşla memur alınacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az 5 bin TL maaşla memur alımı yapılacağı ifade edildi. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları ve başvuru detaylarını takvim.com.tr'de verdik. Yayımlanan ilanda Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. derecede 5 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir.

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