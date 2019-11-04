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  • 04.11.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 10:44

Bekçi adaylarında heyecan dorukta! 2019 1. dönem ne zaman açıklanacak?

heyecanla bekleniyor. Mülakatların tamamlanmasının ardından dört hafta geçti. Sonuçların açıklanacağı tarihi iple çeken bekçi adayları, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu mu?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında heyecan dorukta. Göreve başlama umuduyla bekleyişini sürdüren adaylar, son aşama olan sözlü mülakat sonuçlarını görüntülemej istiyorlar. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilene her şey...

2019 1. DÖNEM BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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