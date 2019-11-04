Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan 3. grup seçimlerini bitirdi. Bu bağlamda Kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların Aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadrolu eleman kapsamında yer alan uzman erbaşlara, hâlâ yoğun ihtiyaç duyulmaktadır. Peki Jandarma 4. grup uzman erbaş onbaşı ve çavuş alımı ne zaman yapılacak? İşte Jandarma başvuru şartları neler?

JANDARMA'YA BİNLERCE ALIM YAPILACAK

BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada "Şu an 73 bin uzman erbaş sayısının Ekim 2019 itibari ile 79 bine, 18 bin sözleşmeli er sayısını da Ekim 2019'da 19 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu sebeple birçok adayın gözü kulağı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelecek olan habere kilitlendi. Bu noktada 20 binden fazla uzman erbaş alımı yapılması beklenirken 4. Grup alımları da 3. Grup alımlarının bu ay sonunda bitmesi ile başlayacak. Daha önce Asayiş ve komando branşlarına yapılan uzman erbaş alımlarında 1. grup seçim aşaması yapılmış olup yeni alımların da bu kadrolarda yapılması muhtemel.

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