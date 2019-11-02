2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Tarih belli oldu mu? Binlerce bekçi adayı bu sorulara yanıt arıyor. Bekçi olabilme umuduyla başvuru yapan adaylar üç aşamadan geçti. İlk aşama yazılı sınav, ikinci aşama spor mülakatı üçüncü aşama ise sözlü mülakat olarak uygulandı. Bu aşamaların üçünü de başarıyla tamamlayanlar bekçilik görevine başlamaya hak kazanacaklar. İlk iki aşamayı da tamamlayan adaylar sözlü mülakat sonuçlarına kilitlendi. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2019 1. DÖNEM BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.