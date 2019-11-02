PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT tarafından geçtiğimiz aylarda 55 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyi tarafından yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar ilanın yayınlanması beklendiği bildirildi. 2023 yılına kadar 100 bine çıkarılacağını açıklamasının ardınadn binlerce vatandaş ilanı beklemeye başladı. Peki, KPSS şartsız PTT personel alımı ne zaman? 2019 55 bin PTT personel alımı ilanı geldi mi? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. Bu açıklamaların ardından binlerce vatandaş alımların hangi tarihte olacağını araştırmaya başladı. Ancak, 2019 PTT personel alımının ne zaman yapolacağı henüz açıklanmadı. İlanın ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.