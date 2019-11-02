Fahri trafik müfettişi nasıl olunur? Trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden ve şu an 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısı, 14 bin 716 yeni görevlendirmeyle 34 bin 716'ya çıkacak. İçişleri Bakanlığınca yapılacak alımların başvuru şartları belli oldu. Bu bağlamda, en az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olma şartı aranıyor. Peki, Fahri trafik müfettişi başvuru şartları neler? Fahri trafik müfettişleri maaş alıyor mu? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ NEDİR?

Fahri trafik müfettişi, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce verilen görevdir.

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Fahri trafik müfettişi nasıl olunur? Başvuru şartları neler? Fahri trafik müfettişi maaş alıyor mu? Fahri trafik müfettişlerinin görevi nedir? Merak edilen soruların yanıtı için diğer sayfaları ziyaret ediniz...