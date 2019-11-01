PTT personel alımı ne zaman? Geçtiğimiz aylarda PTT tarafından yapılan açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyi, kurumdaki çalışan sayısının 2023 yılına kadar 100 bine çıkarılacağını açıklamıştı. Gözler PTT'den gelecek personel alımı ilanına çevrildi. Peki, PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2019 PTT personel alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. Bu açıklamaların ardından binlerce vatandaş alımların hangi tarihte olacağını araştırmaya başladı. Ancak, 2019 PTT personel alımının ne zaman yapolacağı henüz açıklanmadı. İlanın ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.