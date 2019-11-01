Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların ardından başlayan heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi olabilmek için umutlu bekleyişini sürdüren adaylar, resmi makamlardan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

2019 1. DÖNEM BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.