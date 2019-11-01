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  • 01.11.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 17:50

26. Dönem açıklandı mı? 26. Dönem başvuruları ne zaman açıklanacak?

Polis olup hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar ön başvuru işlemlerini tamamladı. 14-25 Ekim tarihleri arasında ön başvuruları işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle birlikte 26. Dönem merak konusu oldu. Peki, 26. Dönem ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte POMEM alımlarına dair bilgiler...

26. Dönem 7 bin polis adayı alımı duyurusu bir süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. Duyurunun yapılmasıyla birlikte başvurular 14-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ön başvuru sonuçlarını tamamlayan adaylar şimdi gözlerini 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarına çevirdi.

26. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları hakkında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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