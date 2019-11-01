26. Dönem 7 bin polis adayı alımı duyurusu bir süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. Duyurunun yapılmasıyla birlikte başvurular 14-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ön başvuru sonuçlarını tamamlayan adaylar şimdi gözlerini 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarına çevirdi.

26. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları hakkında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.