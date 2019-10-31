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  • 31.10.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 11:41

Jandarma uzman erbaş 4. grup seçimi yaklaşıyor! Alım ne zaman?

Ekim ayının son gününe geldiğimiz şu günlerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan 3. grup seçimlerini bitirmesi bekleniyor. Bu bağlamda Kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların Aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kadrolu eleman kapsamında yer alan uzman erbaşlara, hâlâ yoğun ihtiyaç duyulmaktadır. Peki Jandarma 4. grup ve yapılacak? İşte neler?

Jandarma uzman erbaş 4. grup seçimi yaklaşıyor! Alım ne zaman?

Jandarma alımı 2019 ne zaman yapılacak merak ediliyor. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. 2. ve 3. grup alımlarının ardından sıra 4. grup alımlarına geldi. Alım zamanlarında eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri kurum tarafından duyuruluyor. Jandarma Genel Komutanlığı 4 .grup alımlarının Kasım ayında başlaması bekleniyor. Adayların merak ettikleri sorular haberimizdedir.

Komando ve asayiş alımları olacak

BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada "Şu an 73 bin uzman erbaş sayısının Ekim 2019 itibari ile 79 bine, 18 bin sözleşmeli er sayısını da Ekim 2019'da 19 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu sebeple birçok adayın gözü kulağı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelecek olan habere kilitlendi. Bu noktada 20 binden fazla uzman erbaş alımı yapılması beklenirken 4. Grup alımları da 3. Grup alımlarının bu ay sonunda bitmesi ile başlayacak. Daha önce Asayiş ve komando branşlarına yapılan uzman erbaş alımlarında 1. grup seçim aşaması yapılmış olup yeni alımların da bu kadrolarda yapılması muhtemel.

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