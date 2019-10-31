Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçları için tarih paylaşıldı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, mülakatlara katılan adayların gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından uygulanan bekçi alımlarında son aşama olan sözlü mülakat sonuçlarının tarihi için bekleyiş sürerken "Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu akıllara geldi. İşte merak edilen bilgiler...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakatları12 Ekim sona erdi. Mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından tarih duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.