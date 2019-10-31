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  • 31.10.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:36

9-5 dereceli kadrolara 1300 hakim savcı alımı yapıyor! Başvuru şartları neler! Sınav ne zaman?

tarafından 1300 hakim ve savcı alımı yapılacağı duyurulmuş, adaylar ilanı beklemeye başlamıştı. Heyecanla beklenen ilana göre başvuru işlemleri 31 Ekim itibarıyla başladı. Yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara yapılacak alımların detayları belli oldu. Sınav ne zaman yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı 1300 hakim ve savcı alımı başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı 1300 hakim ve savcı alımı başvuruları başladı. ÖSYM tarafından iki oturumda gerçekleştirilecek sınav öncesi başvuru yapacak adaylar şartları araştırmaya başladı. Yayınlanan ilana göre; 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı 9-5 dereceli kadrolara 1300 hakim savcı alımı başvuru şartları neler? Sınav ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurular, 31 Ekim - 7 Kasım 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapılacak.

Adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 216,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 324,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 432,00 TL olarak belirlendi.

Sınav ücreti, 31 Ekim - 8 Kasım 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.

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