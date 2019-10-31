Adalet Bakanlığı 1300 hakim ve savcı alımı başvuruları başladı. ÖSYM tarafından iki oturumda gerçekleştirilecek sınav öncesi başvuru yapacak adaylar şartları araştırmaya başladı. Yayınlanan ilana göre; 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı 9-5 dereceli kadrolara 1300 hakim savcı alımı başvuru şartları neler? Sınav ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurular, 31 Ekim - 7 Kasım 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapılacak.

Adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 216,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 324,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 432,00 TL olarak belirlendi.

Sınav ücreti, 31 Ekim - 8 Kasım 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.