Sağlık Bakanlığı 89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası bugün saat 10.00'da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda Noter huzurunda başladı. Başvuruların ardından kura sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçen adaylar, bakanlıktan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı 89. DHY kura sonuçları açıklandı mı? 2019 YHGM DHY kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 89. DHY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce adayın heyecanla beklediği Sağlık Bakanlığı 89. DHY kura sonuçları bugün içerisinde erişime açılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuraların sonuçları Sağlık Bakanlığı'nın https://yhgn.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Kuraya katılan adaylar bu internet adresinden sonuçları öğrenebilecekler.

KURA SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

E-GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER

1) Mal Bildirim Formu

2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

3) Askerlik Durum Belgesi

4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tekhekimden alınan Sağlık Raporu)

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Bakanlığın resmi internet adresinde şu detaylara yer verildi:

Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler atamaya esas belge vermeyeceklerdir.

Kura sonucunda Bakanlık dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" ve atamaya esas diğer işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere duyurulur.

89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlık tarafından atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.