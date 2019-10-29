İŞKUR tarafından personel alımları hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin en büyük marketleri olan BİM, ŞOK ve Migros işçi alımı yapacak. Bu anlamda İŞKUR resmi internet sitesini ve ilanlarını yakından takip etmeniz gerekmektedir. BİM, ŞOK ve Migros marketler zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

İŞKUR ŞOK, BİM İLANLARI

Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Linke erişmek için iş ünvanı kısmına tıklayınız ve dilediğiniz marketin adını yazınız. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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