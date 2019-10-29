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  • 29.10.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 10:31

tarafından ve yapıyor! İşte İŞKUR başvuru şartları ve ilanlar

tarafından personel alımları hızlı bir şekilde devam ediyor. 'nin en büyük marketleri olan , ve yapacak. Bu anlamda İŞKUR resmi internet sitesini ve ilanlarını yakından takip etmeniz gerekmektedir. BİM, ŞOK ve Migros marketler zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

İŞKUR üzerinden ŞOK BİM ve Migros işçi alımı yapıyor!

Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklanan yeni iş ilanlarına göre Türkiye genelinde mağazaları bulunan, Migros, Şok Mağazaları ve Bim Mağazalarına tecrübe şartı olmadan kasiyer, reyon görevlisi, satış temsilcisi kadrolarında personel alımı yapılacak. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 14 ilde işçi alım yapılacak. İşte ŞOK güncel işçi alım ilanları... Her bir ilan altında başvuru ekranına ait linkler verildiği gibi, aynı zamanda tüm bu ilanları görüntüleyebileceğiniz ana sayfaya ait link haber içeriğinde belirtilmiştir. ŞOK ve BİM İŞKUR aracılığıyla işçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR BİM ŞOK başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR, eski adı "İş ve İşçi Bulma Kurumu" olan iş ve işçi arayanların başvurduğu bir kurumdur.

İŞKUR ŞOK, BİM İLANLARI

Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Linke erişmek için iş ünvanı kısmına tıklayınız ve dilediğiniz marketin adını yazınız. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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