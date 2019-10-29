Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklanan yeni iş ilanlarına göre Türkiye genelinde mağazaları bulunan, Migros, Şok Mağazaları ve Bim Mağazalarına tecrübe şartı olmadan kasiyer, reyon görevlisi, satış temsilcisi kadrolarında personel alımı yapılacak. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 14 ilde işçi alım yapılacak. İşte ŞOK güncel işçi alım ilanları... Her bir ilan altında başvuru ekranına ait linkler verildiği gibi, aynı zamanda tüm bu ilanları görüntüleyebileceğiniz ana sayfaya ait link haber içeriğinde belirtilmiştir. ŞOK ve BİM İŞKUR aracılığıyla işçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR BİM ŞOK başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR, eski adı "İş ve İşçi Bulma Kurumu" olan iş ve işçi arayanların başvurduğu bir kurumdur.

İŞKUR ŞOK, BİM İLANLARI

Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Linke erişmek için iş ünvanı kısmına tıklayınız ve dilediğiniz marketin adını yazınız. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ