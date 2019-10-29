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  • 29.10.2019 11:32
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 11:32

Heyecanla bekleniyor! ne zaman açıklanacak? (2019 1. dönem)

Bekçi adayları heyecanla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen bekçi alımlarının son aşaması olan sözlü mülakatlar 12 Ekim'de tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2019 1. dönem ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için tarih belli oldu mu?

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar listesinde ilk sırada yer alıyor. Bekçi olabilme umuduyla başvurularını yapan ardından yazılı sınava daha sonra spor mülakatlarına katılan adaylar 30 Eylül - 12 Ekim'de ise sözlü mülakatlara katıldı. Sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih açıklandı mı? İşte merak edilenler...

2019 1. DÖNEM BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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