EGM tarih verdi! 84. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 84. Dönem Özel Güvenlik sınavına ait sorular ve cevaplar erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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