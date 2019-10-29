Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 29.10.2019 12:04
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 12:04

EGM tarih verdi! 84. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sonuçları, sınava katılan adayların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuru ile sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 84. Dönem Özel Güvenlik sınavına ait sorular ve cevaplar erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriEGM tarih verdi! 84. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri