Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 29.10.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 13:45

29 Ekim DPB iş ilanları! şartsız personel alımları başladı

DPB aracılığı ile şartsız ve KPSS'li olmak üzere memur ve kamu personeli alımları devam ediyor. Ekim ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde İlanlara DPB resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz aynı zamanda haberimizde sizler için bu ilanları detaylandırdık. Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar. Kamuya alımlar çeşitli memur kadrolarında ve personel kadrolarında yapılıyor. Kamuya memur, personel ve işçi alımlarında adaylardan farklı nitelikler talep ediliyor. İşte 29 Ekim DPB güncel iş ilanları!

29 Ekim DPB iş ilanları! KPSS şartsız...

Kamuya memur alımları ve personel alımları için yeni ilanlar geldi. Toplamda 6 bin 900 kişilik kadro ile KPSS puanı ile ve KPSS'siz alım yapılıyor. İşte ilanlar. İlanlara bakıldığında başvuruları Kasım ayında başlayacak olan kamu kurumları, Farklı Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, TÜBİTAK, Sermaye Piyasası Kurulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, İş Bankası, Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü, Kamu Göretimi Kurumu, TMSF, Dışişleri Bakanlığı gibi kamu kurumları veya kuruluşları alım yapıyorlar. İşte KPSS'li KPSS şartsız DPB güncel iş ilanları

DPB BİNLERCE KİŞİLİK KADRO BİLGİLERİ VE KURUMLARI:

Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri29 Ekim DPB iş ilanları! KPSS şartsız personel alımları başladı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri