TSK geçtiğimiz haftalarda muvazzaf astsubay alımı yapacağını ilan etmişti. 24 Ekim'e kadar müracaat edilen Astsubay temin sürecinde başvurular çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Muvazzaf astsubay adayları TSK'nın ön başvuru sonuçlarını açıklamasını ve diğer seçim süreçlerini bekliyor. Başvurunuzu yapmadan önce yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen hususları/şartları yerine getirmediğinizin/taşımadığınızın tespit edilmesi/anlaşılması durumunda adaylığınızın sonlandırılacağını unutmayınız. İşte 2019 MSB personel alım ilanları! TSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay başvuru şartları

MUVAZZAF ASTSUBAY ALIMI SONA ERDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı gerçekleştireceğini duyurmuş ve akabinde astsubay adayları ön başvurularını 24 Ekim 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, gerçekleştirmişlerdi. 2019 Yılı MSB muvazzaf astsubay alımı için tamamlanan başvuru sürecinin ardından diğer seçim aşaması faaliyetleri için sonuçların açıklanmasını bekliyor!

MSB PERSONEL TEMİN SAYFASI



DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ