Polis Akademisi Başkanlığı tarafından polis alımlarına dair yapılan duyurular yüz binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Yayımlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar için son olarak 26. Dönem POMEM duyurusu yapıldı. Bu kapsamda polis ve komiserlerin ne kadar maaş aldığı merak ediliyor. Peki, 2020'de polis maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen bilgiler...

2019 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl Temmuz ayında yapılan zamla birlikte polis memuru maaşı 5 bin 375 liradan 5 bin 698 liraya yükseldi. Başkomiser maaşları ise Temmuz ayından itibaren 6 bin 511 TL oldu.