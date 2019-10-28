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  • 28.10.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 16:59

Polis, ne kadar? 2020'de olacak? İşte 2019 yılı güncel maaşları...

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirli tarihler aralığında polis alımı yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce genç Polis Akademisi Başkanlığı'nın POMEM ve PMYO ile ilgili duyurularını yakından takip ediyor. Aynı zamanda polis, nın ne kadar olduğu da merak konusu. Peki, 2020'de olacak? İşte 2019 yılı güncel maaşları...

Polis ve komiser maaşı ne kadar oldu?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından polis alımlarına dair yapılan duyurular yüz binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Yayımlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar için son olarak 26. Dönem POMEM duyurusu yapıldı. Bu kapsamda polis ve komiserlerin ne kadar maaş aldığı merak ediliyor. Peki, 2020'de polis maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen bilgiler...

2019 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl Temmuz ayında yapılan zamla birlikte polis memuru maaşı 5 bin 375 liradan 5 bin 698 liraya yükseldi. Başkomiser maaşları ise Temmuz ayından itibaren 6 bin 511 TL oldu.

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