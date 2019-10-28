84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 84. Dönem Özel Güvenlik sınavı 20 Ekim'de gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, göreve başlama umuduyla gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Pek, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.