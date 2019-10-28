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  • 28.10.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 11:07

için geri sayım! 84. Dönem ?

84. Dönem heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 84. Dönem Özel Güvenlik sınavına ait sorular ve cevaplar erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, 84. Dönem ?

Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım!

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 84. Dönem Özel Güvenlik sınavı 20 Ekim'de gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, göreve başlama umuduyla gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Pek, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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