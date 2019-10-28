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  • 29.10.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 10:17

binlerce nedir? 29 Ekim İŞKUR güncel iş ilanları!

personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 657 temizlik iş ilanı belirten İŞKUR, kapsamında 1.533 temizlik personeli alımı yapacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İşte alımı başvuru şartları ve 29 Ekim İŞKUR güncel iş ilanları...

İŞKUR binlerce temizlik personeli alacak! İşte şartlar

İŞKUR tarafından bugün yeni temizlik iş ilanları yayınladı. Toplamda 657 temizlik iş ilanı yayınlayan İŞKUR, Türkiye genelinde toplamda bay-bayan olarak 1.533 temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, temizlik personeli alımı yapan şirket kuruluşlarının isimleri haberimizde verilmiştir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. İŞKUR'un resmi internet sayfasında 29 Ekim 2019 tarihinde güncel iş ilanları yayınlandı. İlanlara göre İŞKUR tarafından çeşitli kamu ve özel kurumlara toplam1.533 temizlik personeli alımı yapılacaktır. İşte İŞKUR 29 Ekim güncel iş ilanları...

İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI

GOLDEN LİF E YÖNETİMİ

15.11.2019 Tekirdağ

Golden life site yönetim hizmetlerinde görev alacak Vasıflı vasıfsız temizlik görevlisi alınacaktır

Çalışma saatleri 09:00- 18:00 pazar tatil

Asgari ücret + yol ücreti + yemek + mesai

İletişim bilgisi; 905336263852

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