İŞKUR tarafından bugün yeni temizlik iş ilanları yayınladı. Toplamda 657 temizlik iş ilanı yayınlayan İŞKUR, Türkiye genelinde toplamda bay-bayan olarak 1.533 temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, temizlik personeli alımı yapan şirket kuruluşlarının isimleri haberimizde verilmiştir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. İŞKUR'un resmi internet sayfasında 29 Ekim 2019 tarihinde güncel iş ilanları yayınlandı. İlanlara göre İŞKUR tarafından çeşitli kamu ve özel kurumlara toplam1.533 temizlik personeli alımı yapılacaktır. İşte İŞKUR 29 Ekim güncel iş ilanları...

İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI

GOLDEN LİF E YÖNETİMİ

15.11.2019 Tekirdağ

Golden life site yönetim hizmetlerinde görev alacak Vasıflı vasıfsız temizlik görevlisi alınacaktır

Çalışma saatleri 09:00- 18:00 pazar tatil

Asgari ücret + yol ücreti + yemek + mesai

İletişim bilgisi; 905336263852

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