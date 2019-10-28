İŞKUR tarafından bugün yeni temizlik iş ilanları yayınladı. Toplamda 657 temizlik iş ilanı yayınlayan İŞKUR, Türkiye genelinde toplamda bay-bayan olarak 1.533 temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, temizlik personeli alımı yapan şirket kuruluşlarının isimleri haberimizde verilmiştir.

İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI

GOLDEN LİF E YÖNETİMİ

15.11.2019 Tekirdağ

Golden life site yönetim hizmetlerinde görev alacak Vasıflı vasıfsız temizlik görevlisi alınacaktır

Çalışma saatleri 09:00- 18:00 pazar tatil

Asgari ücret + yol ücreti + yemek + mesai

İletişim bilgisi; 905336263852

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