İŞKUR tarafından bugün yeni temizlik iş ilanları yayınladı. Toplamda 657 temizlik iş ilanı yayınlayan İŞKUR, Türkiye genelinde toplamda bay-bayan olarak 1.533 temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, temizlik personeli alımı yapan şirket kuruluşlarının isimleri haberimizde verilmiştir.
İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI
GOLDEN LİF E YÖNETİMİ
15.11.2019 Tekirdağ
Golden life site yönetim hizmetlerinde görev alacak Vasıflı vasıfsız temizlik görevlisi alınacaktır
Çalışma saatleri 09:00- 18:00 pazar tatil
Asgari ücret + yol ücreti + yemek + mesai
İletişim bilgisi; 905336263852
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