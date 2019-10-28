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  • 28.10.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 16:10

İçişleri Bakanlığı ve MSÜ sözleşmeli bilişim personel alımı ilanları yayımlandı! İşte başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlara başvuru yapmak isteyen kişiler şimdi İçişleri Bakanlığı ve MSÜ sözleşmeli bilişim personeli ilanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, ilanlara başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair merak edilen detaylar...

İçişleri Bakanlığı ve MSÜ personel alımı yapılacak!

İçişleri Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli alımına dair ilan yakın zamanda yayımlandı. Adalet Bakanlığı ise sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak. İlanların yayımlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı ve MSÜ personel alımına dair detaylar merak edilmeye başlandı. İşte ilanda yer alan detaylar...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Milli Savunma Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (İSTANBUL) istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

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