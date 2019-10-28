İŞKUR personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 657 temizlik iş ilanı belirten İŞKUR, Türkiye kapsamında 1.533 temizlik personeli alımı yapacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İşte İŞKUR binlerce temizlik personeli alımı başvuru şartları ve 28 Ekim İŞKUR güncel iş ilanları...

İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI

GOLDEN LİF E YÖNETİMİ

15.11.2019 Tekirdağ

Golden life site yönetim hizmetlerinde görev alacak Vasıflı vasıfsız temizlik görevlisi alınacaktır

Çalışma saatleri 09:00- 18:00 pazar tatil

Asgari ücret + yol ücreti + yemek + mesai

İletişim bilgisi; 905336263852

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