Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PÖH alımı hakkında bir duyuru yayımlandı. 25. Dönem POMEM PÖH alımı kapsamında fiziki yeterlilik sınav talimatı ile sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Ayrıca PÖH olarak görev yapmak isteyenler, PMYO öğrenciliği sırasında özel harekat polisi olarak görev yapmak istediğini belirtebilir. Polislik mesleğini sürdüren kişiler ise görevine PÖH olarak devam etmek istediği yönünde başvuruda bulunabiliyor. Düzenlenen yasa ile birlikte polis olarak görev yapanlar, PÖH birimlerine geçebilecek.

2020 YILINDA 3 BİN PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

Son olarak erkek Pöh alımı için 2020 yılında 3 bin kişilik yeni ilan açıklanıp açıklanmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya üzerinden bu konuda paylaşımlar yapıldığı belirtilmekte. Bu konuda resmi olarak Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almaları daha isabetli olabileceğini düşünmekteyiz. 26. Dönem POMEM alımı başvurularında son gelişmeler, 25. Dönem POMEM 500 polis alımı başvuru sonuçlarını ve 2020 yılı polis alımı son gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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