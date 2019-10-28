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  • 28.10.2019 13:48
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 13:48

2020 yılı 3 bin alımı var mı? İşte ... PÖH sonuçları!

olma hayali kuran adaylara güzel haber geldi. Sınav giriş belgelerine ilişkin yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 25. Dönem Özel Harekat Kadın Polis Meslek Eğitim Merkezleri () Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı. Şimdi erkek adaylar 2020 yılı için PÖH alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. PÖH olmak için, başvuru yapacak adayların en az lise mezuniyetinin olması, Yapılacak olan fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlarda başarılı olması, Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim almış olması gerekiyor. İşte PÖH POMEM sonuçları. Peki 2020 yılı için var mı? İşte ve detaylar

2020 yılı için 3 bin PÖH alımı var mı? İşte başvuru ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PÖH alımı hakkında bir duyuru yayımlandı. 25. Dönem POMEM PÖH alımı kapsamında fiziki yeterlilik sınav talimatı ile sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Ayrıca PÖH olarak görev yapmak isteyenler, PMYO öğrenciliği sırasında özel harekat polisi olarak görev yapmak istediğini belirtebilir. Polislik mesleğini sürdüren kişiler ise görevine PÖH olarak devam etmek istediği yönünde başvuruda bulunabiliyor. Düzenlenen yasa ile birlikte polis olarak görev yapanlar, PÖH birimlerine geçebilecek.

2020 YILINDA 3 BİN PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

Son olarak erkek Pöh alımı için 2020 yılında 3 bin kişilik yeni ilan açıklanıp açıklanmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya üzerinden bu konuda paylaşımlar yapıldığı belirtilmekte. Bu konuda resmi olarak Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almaları daha isabetli olabileceğini düşünmekteyiz. 26. Dönem POMEM alımı başvurularında son gelişmeler, 25. Dönem POMEM 500 polis alımı başvuru sonuçlarını ve 2020 yılı polis alımı son gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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