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  • 27.10.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 18:10

Uzman çavuş, astsubay, subay, sözleşmeli er ne kadar maaş alıyor? İşte 2019 yılı güncel maaşları...

her yıl çeşitli alanlarda sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapıyor. Komutanlıklara yapılacak olan alımlar MSB aracılığıyla belirli dönem aralığında duyuruluyor. Vatandaşlar yayımlanan personel ilanlarını yakından takip ederken uzman çavuş, astsubay, subay, sözleşmeli er maaşları merak konusu oldu. İşte 2019 yılı uzman çavuş, astsubay ve ...

Uzman erbaş, astsubay, subay maaşları ne kadar?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce vatandaş sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve subay alımları ile ilgili detayları araştırıyor. Belirli dönem aralığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından personel alım ilanları yayımlanıyor. İlanlara yoğun ilgi gösterilirken sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay maaşlarının ne kadar olduğu da merak konusu oldu. İşte 2019 yılı güncel maaşları...

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI NE KADAR?

Sözleşmeli er maaşları 3 bin 500 TL ile 4 bin 500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Maaşlar görev yapılan bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Uzman erbaş maaşları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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