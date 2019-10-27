Uzman çavuş, astsubay, subay, sözleşmeli er ne kadar maaş alıyor? İşte 2019 yılı güncel maaşları...

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce vatandaş sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve subay alımları ile ilgili detayları araştırıyor. Belirli dönem aralığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından personel alım ilanları yayımlanıyor. İlanlara yoğun ilgi gösterilirken sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay maaşlarının ne kadar olduğu da merak konusu oldu. İşte 2019 yılı güncel maaşları...

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI NE KADAR?

Sözleşmeli er maaşları 3 bin 500 TL ile 4 bin 500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Maaşlar görev yapılan bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

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