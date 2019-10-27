20 Ekim 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için heyecan sürüyor. Adaylar sınavın ardından yapılacak yapılacak açıklamaya odaklanmıştı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. EGM tarafından merakla beklenen tarih açıklandı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı Sonuçları 08 Kasım 2019 tarihinde açıklanması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.