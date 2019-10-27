Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yakın bir süreçte personel alımıyla ilgili detayları açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından başvuru işlemleri başladı. Başvurular 30 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Adaylar "www.icisleri.gov.tr" ve www.nvi.gov.tr internet sitelerinde yer alan 2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu'na sınav duyurusu bölümünden rahatlıkla erişim sağlayabilir. İşte başvuru şartları ve başvuru için gerekli olan belgeler...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak