Özel şirketlere ve Kamuya bekçi alımı için ilan yayımlandı! Farklı kuruluşlara farklı eğitim niteliklerine sahip bekçi alımı yapılacak. İşte o kuruluşlar. İŞKUR aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre özel şirketlere bekçi alımları yapılıyor. Bekçi alımları, Manisa, İstanbul, Kırşehir, Ankara, Edirne, Gaziantep illerinde bulunan şirketlere yapılacak.Bu kapsamda adaylardan, bazı nitelikler talep ediliyor. Bu kapsamda alım detayları ve açıklamaları şöyledir.

KAMUYA BEKÇİ ALIMI:

İŞKUR üzerinde yayımlanan ilana göre Karaman İl Özel İdaresi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1 kişilik kadro ile bekçi alımı yapacağını ilan etti. Bu yönde adaylardan, T.C. vatandaşı olmak, 18 yalını doldurmuş olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, En az lise mezunu olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Kamu haklarını kullanmaya engeli olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek ve son başvuru tarihi itibari ile özel güvenlik kimlik kartına sahip olunması gerekmektedir.

Başvuru yapacak adaylar başvurularını en geç 1 Kasım 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır.

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