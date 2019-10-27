Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 27.10.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 18:25

aracılığıyla kamuya özele lise mezunu ı yapılacak! İşte

ları her zaman ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bekçi alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor ve İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde alımları devam eden Bekçi Alımı ilanları hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ayrıca alımlar üzerinden ve Şahsen yapılacak olup detayları sizlere aktarıyoruz. Günümüzde bekçilik yarı polis olarak nitelendirilmektedir. Devletin halkı koruma konusunda görevli olan bu memurlar 772 numaralı Mahalle ve Çarşı Bekçileri yasasına göre olaylı bir yerde polisler gelene kadar olaya müdahale etme, protesto olduğu zaman polisler gelene kadar halkı yatıştırma gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır.

İŞKUR aracılığıyla lise mezunu bekçi alımı yapılacak!

Özel şirketlere ve Kamuya bekçi alımı için ilan yayımlandı! Farklı kuruluşlara farklı eğitim niteliklerine sahip bekçi alımı yapılacak. İşte o kuruluşlar. İŞKUR aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre özel şirketlere bekçi alımları yapılıyor. Bekçi alımları, Manisa, İstanbul, Kırşehir, Ankara, Edirne, Gaziantep illerinde bulunan şirketlere yapılacak.Bu kapsamda adaylardan, bazı nitelikler talep ediliyor. Bu kapsamda alım detayları ve açıklamaları şöyledir.

KAMUYA BEKÇİ ALIMI:

İŞKUR üzerinde yayımlanan ilana göre Karaman İl Özel İdaresi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1 kişilik kadro ile bekçi alımı yapacağını ilan etti. Bu yönde adaylardan, T.C. vatandaşı olmak, 18 yalını doldurmuş olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, En az lise mezunu olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Kamu haklarını kullanmaya engeli olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek ve son başvuru tarihi itibari ile özel güvenlik kimlik kartına sahip olunması gerekmektedir.

Başvuru yapacak adaylar başvurularını en geç 1 Kasım 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır.

TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR aracılığıyla kamuya özele lise mezunu bekçi alımı yapılacak! İşte İŞKUR başvuru şartları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri