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  • Son Güncelleme: 26.10.2019 10:04

Bekçilik sonuçları için tarih açıklandı mı? 2019 1. dönem ne zaman açıklanacak?

heyecanla bekleniyor. 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen bekçi alımlarında geri sayım başladı. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçilik sözlü mülakatları 12 Ekim'de tamamlandı. Gözler sonuçlara çevrildi. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları için tarih açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce vatandaş bekçi olabilmek için umutlu bekleyişini sürdürüyor. Üç aşamada gerçekleştirilen bekçi alımlarının son aşaması olan sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 14 gün geçti. Mülakatlara katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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