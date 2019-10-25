2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019 yılı 1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek bekçi alımlarında son aşama olan sözlü mülakatlar tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.