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  • 25.10.2019 12:42
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 12:42

ne zaman açıklanacak? 20 Ekim ÖGG sınav soruları ve cevapları

ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belirlendi. Sınav 20 Ekim'de yapılmıştı. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte 20 Ekim ÖGG sınav soruları ve cevapları...

84. Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Ekim'de yapılan 84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soruları ve cevapları geçtiğimiz gün erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 20 Ekim ÖGG sınav soruları ve cevapları...

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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