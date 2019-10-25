84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Ekim'de yapılan 84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soruları ve cevapları geçtiğimiz gün erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 20 Ekim ÖGG sınav soruları ve cevapları...

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84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.