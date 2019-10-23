Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar listesinde yer alıyor. Sözlü mülakat sonuçları konusunda araştırmalar gündemdeki sıcaklığını koruyor. 30 Ağustos - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatlara katılan vatandaşlar, heyecan içinde bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç takvimi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 30 Ağustos - 12 Ekim'de gerçekleştirilen 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakatlarının ardından sonuçlar için başlayan bekleyiş devam ediyor. Ancak, sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.